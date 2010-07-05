Путин об объединении научных потенциалов Украины и Росии

Объединение научных потенциалов Украины и России обеспечит двум странам достойное место на глобальном рынке высоких технологий.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал на заседании президиума правительства РФ.

«Уверен, если объединить наши научные, технические потенциалы, мы сможем обеспечить нашим государствам достойное место на глобальном рынке высоких технологий», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, стороны намерены сотрудничать не только в традиционных отраслях, но и искать новые сферы для реализации инновационных проектов. Например, сегодня активно идет работа по формированию единого навигационно-временного пространства Украины и России на базе российской навигационной космической системы ГЛОНАСС. 17 мая 2010 года был подписан соответствующий межправительственный договор о сотрудничестве в этой сфере, напомнил В.ПУТИН.

Он отметил, что на правительственном межгосударственном уровне, прежде всего, ведутся работы по крупнейшим инициативам. Вместе с тем, не менее важно создавать общий благоприятный климат в развитии экономического сотрудничества, развивать инфраструктуру этих связей в интересах тысяч малых и средних предприятий, для поддержки инициатив частного бизнеса и регионов двух стран, добавил российский премьер.

«Именно они и образуют живую ткань взаимной торговли, тысячами нитей связывают экономики наших государств», - подчеркнул В.ПУТИН.