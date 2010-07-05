В многоэтажках стали устанавливать лифты с компьютерным обеспечением

В Днепропетровске в жилых многоэтажках, которые обслуживаются управлением жилищного хозяйства городского совета, за счет городского бюджета начали устанавливать лифты с компьютерным обеспечением.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского председателя Днепропетровска.

Установленная в лифте система диспетчеризации позволяет контролировать его работу и следить за его состоянием. На главный компьютер поступает информация о том, кто и когда пользуется лифтом, а в случае неисправности сообщается, на каком этаже лифт остановился, фамилия, имя и телефон жильца подъезда, который находится в кабине и даже температура воздуха в кабине. Кроме того, система определяет причину неисправности.

При обслуживании лифта с каждой квартиры дома ежемесячно будет взиматься плата в размере 5 грн.

После установления новой системы обслуживания лифтов долги жильцов домов уменьшились в два раза, а плата за текущее пользование лифтом поступает практически на 100%, отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, Днепропетровск воспринял нововведение одобрительно.

Пока поступило несколько десятков заявок на установление в подъездах новых лифтов.