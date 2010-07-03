Жители Красноперекопска требуют отставки городской власти

Жители города Красноперекопска (АР Крым) из-за случившегося 1 июля подтопления частных домов требуют отставки городской власти.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Республиканского комитета АРК по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию, об этом было заявлено в ходе встречи горожан с представителями республиканских структур власти.

По информации пресс-службы, глава правительства Крыма Василий ДЖАРТЫ направил в Красноперекопский регион представителей ряда министерств и ведомств автономии для выяснения причин произошедших подтоплений.

По словам председателя Рескомводхоза АРК Александра ЛИЕВА, причиной подтопления стала выпавшая за последние трое суток двухмесячная норма осадков и поднятие уровня грунтовых вод. Он также опроверг появившуюся информацию о том, что возможной причиной поднятия уровня грунтовых вод могла стать деятельность Северо-Крымского канала - проектное размещение и проектная фильтрация канала соответствует нормам и даже в самый пик фильтрации его воздействие на грунтовые воды не превышает 10%.

По словам главного инженера института "КрымГИПРОводхоз" Владимира ЧУКСИНА, ливневая система в Красноперекопске не обустроена в достаточной мере. "Из необходимой сети ливневой канализации, она функционирует только на одной из улиц, а в остальных местах ее фактически не существует, что создает постоянную угрозу паводка", - цитирует инженера пресс-служба.

Как сообщил советник главы крымского правительства Валерий КРАВЕЦ, "премьер-министр Крыма с таким положением дел в городе, где местные власти проявили полную неспособность и неготовность (работать - УНИАН) в условиях чрезвычайной ситуации, не смирится и с его стороны последует очень жесткая реакция".

Представители крымской власти также встретились с жителями Красноперекопска, во встрече приняли участие более 200 человек. "Горожане призвали предпринять срочные меры по решению вопроса с руководством города, вплоть до отстранения от исполнения обязанностей", - сообщили в пресс-службе.

"Несмотря на то, что Рескомводхоз Крыма предлагал руководству Красноперекопска свою помощь в преодолении чрезвычайной ситуации и квалифицированными специалистами, и техникой, никто из городских властей на это предложение не откликнулся, и инициатива прибыть на место для выяснения ситуации принадлежала премьер-министру Крыма Василию ДЖАРТЫ", - подчеркнул А. ЛИЕВ.

Ситуация с подтоплением жилых домов и частных подворий в городе Красноперекопске, где объявлена чрезвычайная ситуация местного значения, в настоящее время нормализуется.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в Красноперекопске из-за сильных ливней и поднятия уровня грунтовых вод возникло подтопление 60 жилых домов и 45 усадеб, что значительно ухудшило условия жизни около 233 жителей города. Общая площадь подтопления составляет около 9 га. Уровень подтопления в домах составляет от 10 до 30 см. Жители подтопленных домов от отселения отказались. Местные власти признали сложившуюся ситуацию чрезвычайной. Создан штаб ликвидации последствий ЧС. По состоянию на 06:00 утра 3 июля в зоне подтопления оставались 50 частных домов.