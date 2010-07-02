На охрану киевских музеев с начала года не дали не копейки

Начальник Главного управления культуры и искусств Киевской городской государственной администрации Светлана ЗОРИНА выразила обеспокоенность в связи с долгами столицы перед Государственной службой охраны за услуги по охране музеев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ЗОРИНА заявила сегодня во время заседания расширенной коллегии КГГА.

Она отметила, что в 2009 г. благодаря нормальным отношениям с Госслужбой охраны, расходы на оплату охраны музейных учреждений удалось уменьшить на 50% путем проведения реструктуризации долга.

“Но на сегодня, а уже июль, и на этот год не была профинансирована ни копейка на охрану. Только два дня т назад выделили 0,5 млн. В 2009 году уже была такая ситуация, когда Госохрана вышла из музеев, и главное управление вместе с директорами музеев ночевали в музеях двое суток. Я очень не хочу, чтобы эта ситуация повторилась”, - подчеркнула С.ЗОРИНА.

По ее данным, на сегодня долг за охрану музеев составляет 2 млн. 270 тыс. грн., при том что 500 тыс. грн., которые были выделены 30 июня, еще не дошли Государственной службе охраны.

С.ЗОРИНА призвала руководство КГГА и председательствующего на заседании коллегии первого заместителя председателя горадминистрации Александра ПОПОВА урегулировать вопросы с оплатой услуг по охране музеев.

“Поэтому я очень прошу, чтобы мы спокойно спали, и из наших музеев ничего не исчезало, я прошу, чтобы мы сделали реструктуризацию этого долга, и чтобы хотя бы часть этого долга выплачивалась каждый квартал. Поскольку это ненормальная ситуация, когда мы оплачиваем охрану один раз в полгода”, - сказала С.ЗОРИНА.