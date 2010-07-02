Закон о судоустройстве стал лучше, но не решены основные проблемы

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) направила Министерству юстиции Украины предварительные замечания относительно проекта Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», внесенного в парламент Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста со ссылкой на министра юстиции, председателя рабочей группы по разработке соответствующего законопроекта Александра ЛАВРИНОВИЧА.

Замечания к законопроекту были подготовлены членами Венецианской комиссии Джеймсом ГАМИЛЬТОНОМ (Ирландия) и Анной СУХОЦКОЙ (Польша).

Рассмотрев законопроект «О судоустройстве и статусе судей», Венецианская комиссия отмечает ряд усовершенствований, которые претерпел проект закона по сравнению с предыдущим проектом. В частности – относительно усиления независимости судебной власти.

«В ряде случаев текст нового проекта является усовершенствованным», - резюмируется в заключении.

Отмечается как позитив передача контрольных функций относительно Государственной судебной администрации. Приветствуются предложенные шаги для контроля за повышением квалификации судей.

Вместе с тем, Комиссия обращает внимание, что, несмотря на внесенные усовершенствования, в проекте закона остаются нерешенными основные проблемы в системе назначения и освобождения судей. Эксперт комиссии считает «очень проблематичной» роль в этом процессе Верховной Рады.

*** Как сообщалось, 3 июня Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О судоустройстве и статусе судей». Данный законопроект был зарегистрирован в парламенте 31 мая 2010 года.

Ранее Венецианская комиссия информировала Министерство юстиции Украины о том, что экспертное заключение на законопроект «О судоустройстве и статусе судей», который был внесен в украинский парламент по инициативе Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА, планируется рассмотреть на октябрьской сессии Венецианской комиссии.