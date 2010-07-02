Закон о судоустройстве стал лучше, но не решены основные проблемы
Заключение из Венецианской комиссии
Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) направила Министерству юстиции Украины предварительные замечания относительно проекта Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», внесенного в парламент Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста со ссылкой на министра юстиции, председателя рабочей группы по разработке соответствующего законопроекта Александра ЛАВРИНОВИЧА.
Замечания к законопроекту были подготовлены членами Венецианской комиссии Джеймсом ГАМИЛЬТОНОМ (Ирландия) и Анной СУХОЦКОЙ (Польша).
Рассмотрев законопроект «О судоустройстве и статусе судей», Венецианская комиссия отмечает ряд усовершенствований, которые претерпел проект закона по сравнению с предыдущим проектом. В частности – относительно усиления независимости судебной власти.
«В ряде случаев текст нового проекта является усовершенствованным», - резюмируется в заключении.
Отмечается как позитив передача контрольных функций относительно Государственной судебной администрации. Приветствуются предложенные шаги для контроля за повышением квалификации судей.
Вместе с тем, Комиссия обращает внимание, что, несмотря на внесенные усовершенствования, в проекте закона остаются нерешенными основные проблемы в системе назначения и освобождения судей. Эксперт комиссии считает «очень проблематичной» роль в этом процессе Верховной Рады.
*** Как сообщалось, 3 июня Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О судоустройстве и статусе судей». Данный законопроект был зарегистрирован в парламенте 31 мая 2010 года.
Ранее Венецианская комиссия информировала Министерство юстиции Украины о том, что экспертное заключение на законопроект «О судоустройстве и статусе судей», который был внесен в украинский парламент по инициативе Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА, планируется рассмотреть на октябрьской сессии Венецианской комиссии.