ГАИ приостановила фотовидеофиксацию превышения скорости
"Писем счастья" пока не будет
Государственная автомобильная инспекция приостановила фотовидеофиксацию нарушений скоростного режима на дорогах до принятия соответствующей законодательной базы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель начальника Департамента ГАИ МВД Украины Владимир РЕЗНИКОВ, отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, на сегодняшний день ГАИ не работает со стационарными средствами фотовидеофиксации, и инспекторы выполняют такие действия в автоматическом режиме с обязательной остановкой автомобиля-нарушителя с последующим составлением на месте соответствующего протокола.
«Рассылка так называемых «писем счастья» не осуществляется ГАИ и осуществляться не будет, потому что у ГАИ нет законных оснований принимать такие меры», - сказал В.РЕЗНИКОВ.
Он отметил, что такие письма ГАИ прекратило направлять с июля прошлого года.
В свою очередь, начальник управления Департамента ГАИ Олег СИРЫЙ отметил, что Госавтоинспекция временно прекратила фотовидеофиксацию нарушений, в том числе в связи с решениями судов, большим количеством жалоб, негативным общественным резонансом до приведения в соответствие законодательной базы. В ГАИ отметили, что в настоящее время рабочая группа разрабатывает правовую базу и методические рекомендации по использованию инспекторами средств фотовидеофиксации нарушений на дорогах.
В то же время, как отметил В.РЕЗНИКОВ, если будет поставлена задача по уменьшению случаев смертей и травмирования на дорогах без составления административных протоколов, и соответствующая процедура будет прописана в законе, фотовидеофиксация нарушений без остановки транспортного средства будет возобновлена.
Продолжая тему, О.СИРЫЙ информировал, что в данное время в ГАИ используется около 1500 приборов фиксации нарушения водителями скорости движения, среди которых 380 измерителей скорости «Визир», один – TruCAM. Все другие приборы не имеют функции фотовидеосъемки. Приборы видеонаблюдения, которые в настоящее время установлены на автодорогах, являются собственностью управлений автодорог и наблюдают за интенсивностью движения.
Кроме того, О.СИРЫЙ отметил, что год-два тому назад ГАИ изучала вопрос установки подобных видеокамер, определив приблизительно 5 тыс. мест, где можно было бы их установить, но на сегодняшний день не имеет возможности для их установки.