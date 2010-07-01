ГАИ приостановила фотовидеофиксацию превышения скорости

Государственная автомобильная инспекция приостановила фотовидеофиксацию нарушений скоростного режима на дорогах до принятия соответствующей законодательной базы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель начальника Департамента ГАИ МВД Украины Владимир РЕЗНИКОВ, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, на сегодняшний день ГАИ не работает со стационарными средствами фотовидеофиксации, и инспекторы выполняют такие действия в автоматическом режиме с обязательной остановкой автомобиля-нарушителя с последующим составлением на месте соответствующего протокола.

«Рассылка так называемых «писем счастья» не осуществляется ГАИ и осуществляться не будет, потому что у ГАИ нет законных оснований принимать такие меры», - сказал В.РЕЗНИКОВ.

Он отметил, что такие письма ГАИ прекратило направлять с июля прошлого года.

В свою очередь, начальник управления Департамента ГАИ Олег СИРЫЙ отметил, что Госавтоинспекция временно прекратила фотовидеофиксацию нарушений, в том числе в связи с решениями судов, большим количеством жалоб, негативным общественным резонансом до приведения в соответствие законодательной базы. В ГАИ отметили, что в настоящее время рабочая группа разрабатывает правовую базу и методические рекомендации по использованию инспекторами средств фотовидеофиксации нарушений на дорогах.

В то же время, как отметил В.РЕЗНИКОВ, если будет поставлена задача по уменьшению случаев смертей и травмирования на дорогах без составления административных протоколов, и соответствующая процедура будет прописана в законе, фотовидеофиксация нарушений без остановки транспортного средства будет возобновлена.

Продолжая тему, О.СИРЫЙ информировал, что в данное время в ГАИ используется около 1500 приборов фиксации нарушения водителями скорости движения, среди которых 380 измерителей скорости «Визир», один – TruCAM. Все другие приборы не имеют функции фотовидеосъемки. Приборы видеонаблюдения, которые в настоящее время установлены на автодорогах, являются собственностью управлений автодорог и наблюдают за интенсивностью движения.

Кроме того, О.СИРЫЙ отметил, что год-два тому назад ГАИ изучала вопрос установки подобных видеокамер, определив приблизительно 5 тыс. мест, где можно было бы их установить, но на сегодняшний день не имеет возможности для их установки.