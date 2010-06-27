Карпатская пчела умеет выживать в суровых условиях

На Прикарпатье на базе Карпатского национального природного парка открыли уникальную пасеку - 100 ульев, 500 пчелосемей – по восстановлению и сохранению карпатской пчелы (есть также ульи, которые будут вывозить в горы).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы Ивано-Франковской облгосадминистрации. Согласно предоставленной информации, карпатская пчела - самая продуктивная в Украине. Суровый горный климат с частой сменой погоды, короткое лето, длительная холодная зима, подавляющее большинство небольших поддерживающих медосборов выработали у этих пчел ряд важных свойств, которые позволяют им продуктивно работать и выживать в таких условиях. Задача пасеки - распространение карпатской пчелы в других национальных парках, производство и популяризация органических пчелопродуктов в Карпатах, эколого-просветительская работа.

На обустройство пасеки - единственной такого вида в Европе – израсходовано более 2 млн. грн. Министерство охраны окружающей природной среды выделило 300 тыс. грн. остальные - средства Карпатского национального природного парка.

Как утверждают в пресс-службе, также планируется, что на базе Яремчанской пасеки будут проходить молодежные экологические лагеря, а еще по качеству меда будут определять состояние окружающей среды.