Бывшему боксеру при задержании прострелили живот

Буковинские правоохранители задержали злоумышленника, который 19 июня ограбил отделение «Сбербанка» в Черновцах на улице Университетской. Злоумышленник возглавлял один из центров по оказанию практической помощи в трудоустройстве молодежи, занимался боксом, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник УМВД в Черновицкой области полковник милиции Николай ХАРАБАРА.

По его словам, грабитель совершил преступление 19 июня в помещении филиала «Сбербанка». Мужчине было известно, что в 12 часов должна проводиться инкассация. Он ворвался в сберкассу с угрозой применения оружия. Направил пистолет на одну из сотрудниц филиала. Позже было установлено, что пистолет был игрушечный. Преступник разбил рукояткой пистолета стекло перед кассиром и перепрыгнул через ограждение.

Кассир мужественно оказывала сопротивление грабителю – била его по лицу кулаками и журналами, не давала ему возможности забрать сумку с деньгами. Поэтому все, что удалось прихватить злоумышленнику с собой, это четыре тысячи гривен с ее стола.

В ограбленном отделении «Сбербанка» ведется видеонаблюдение и есть тревожная кнопка. Поэтому правоохранители прибыли на место происшествия почти через 3 минуты, однако грабитель успел убежать. Факт его побега зафиксировали уличные видеокамеры, что помогло установить его личность и задержать. При задержании у подозреваемого были изъяты вещественные доказательства.

По словам начальника УМВДУ в Черновицкой области, во время задержания 34-летнего злоумышленника правоохранителям пришлось применить оружие. Грабитель, который оказывал сопротивление милиции, был ранен в брюшную полость, но жизненно важные органы повреждены не были. В то же время оперативнику при задержании злоумышленник нанес серьезные телесные повреждения. По заключению медиков, подозреваемого в разбое уже сегодня можно перевести временный изолятор содержания, а сотрудник правоохранительных органов почти месяц будет находиться в больнице.

Возбуждено уголовное дело, продолжается следствие. Правоохранители обещают за проявленное мужество отметить кассира банка.