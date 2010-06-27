В Коктебеле работник бассейна почти успел спасти ребенка
13:58, 27 июня 2010Общество
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Пострадавший в реанимации
Работник бассейна спас жизнь девятилетнему ребенку из Запорожья, который начал тонуть во время купания на территории пансионата в курортном поселке Коктебель в Крыму.
Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, сотрудник оказал пострадавшему первую медицинскую помощь до прибытия врачей "скорой помощи".
Пострадавший госпитализирован в больницу с диагнозом "неполное утопление".
Ребенок находится в реанимации. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
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