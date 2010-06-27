В Коктебеле работник бассейна почти успел спасти ребенка

Работник бассейна спас жизнь девятилетнему ребенку из Запорожья, который начал тонуть во время купания на территории пансионата в курортном поселке Коктебель в Крыму.

Как сообщила пресс-служба крымского управления МЧС, сотрудник оказал пострадавшему первую медицинскую помощь до прибытия врачей "скорой помощи".

Пострадавший госпитализирован в больницу с диагнозом "неполное утопление".

Ребенок находится в реанимации. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.