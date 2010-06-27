В южных и западных областях ожидаются дожди

28 июня в восточных, северных, Ровенской и Волынский областях Украины существенных осадков не ожидается. На остальной территории пройдут кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град. Ночью в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Черновицкой областях, а днем - в южной части и Карпатском регионе ожидаются сильные дожди.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет северо-западный, на востоке - юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-20°, на побережье морей - до 23°; днем в западной и южной части и в большинстве центральных областей 21-26°, на остальной территории 25-30° (на востоке местами до 36°); в Карпатах и горах Крыма ночью 6-11°, днем 12-17°.

В Киевской области существенных осадков не ожидается, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 15-20°, днем 25-30°. По г. Киеву температура ночью 18-20°, днем 28-30°.

27 июня температура воды в Черном и Азовском морях 22-25°, в Днепре возле Киева 22° тепла.