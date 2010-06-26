Чиновник сумского облгаза попался на взятке

В Сумах за вымогание взятки возбуждено уголовное дело против чиновника ОАО «Сумыгаз».

Как передает корреспондент УНИАН, по информации прокурора отдела прокуратуры Сумской области Ирины ЛОБУШКО, в апреле текущего раза чиновник неоднократно требовал от начальника одной из строительных организаций взятку в размере 10 тыс. грн. за предоставление разрешения на начало демонтажа нежилых помещений бывшего сахарного завода, расположенного в поселке Низы Сумского района. Сотрудник «Сумыгаз» задержан во время получения части взятки в размере 4 тыс. грн.

Против задержанного возбуждено дело по части 2 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («получение взятки»).

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.