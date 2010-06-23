Иракский студент сбил 14-летнюю школьницу в Винницкой области

В Винницкой области задержан гражданин Ирака, который на своем автомобиле сбил 14-летнюю школьницу и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции в Винницкой области.

По сообщению, 21 июня в 14.30 на автодороге Винница - Хмельницкий водитель автомобиля "Kia-Sephia", 23-летний гражданин Республики Ирак, студент Винницкого национального медицинского университета, не справился с управлением, выехал на обочину и совершил наезд на 14-летнюю жительницу Винницы. Девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована.

После совершения ДТП водитель на автомобиле с места происшествия скрылся.