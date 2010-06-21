Депутат получил 5,5 лет за взятку в 4 тысячи гривен
Посреднику дали 5 лет
В Сумах Заречный суд приговорил депутата Сумского городского совета Романа ЧИПИРИСА к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы за получение взятки.
Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, к 5 годам заключения осужден юрист, посредник этой сделки.
Вместе с тем адвокат депутата Павел СОБИНА не согласен с приговором и намерен подавать апелляцию. «Считаю, что судья рассмотрел материалы дела поверхностно», - заявил П.СОБИНА.
Как сообщал УНИАН, депутат Сумского городского совета, член постоянной депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Р.ЧИПИРИС был задержан в июле прошлого года и все это время находился в СИЗО.
Р.ЧИПИРИС обвинялся в получении взятки в размере 4 тыс. грн., а частный юрист - в посредничестве.