Депутат получил 5,5 лет за взятку в 4 тысячи гривен

В Сумах Заречный суд приговорил депутата Сумского городского совета Романа ЧИПИРИСА к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы за получение взятки.

Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, к 5 годам заключения осужден юрист, посредник этой сделки.

Вместе с тем адвокат депутата Павел СОБИНА не согласен с приговором и намерен подавать апелляцию. «Считаю, что судья рассмотрел материалы дела поверхностно», - заявил П.СОБИНА.

Как сообщал УНИАН, депутат Сумского городского совета, член постоянной депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Р.ЧИПИРИС был задержан в июле прошлого года и все это время находился в СИЗО.

Р.ЧИПИРИС обвинялся в получении взятки в размере 4 тыс. грн., а частный юрист - в посредничестве.