Евро на межбанке растет
11:06, 21 июня 2010Общество
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Российская валюта тоже идет вверх
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9070/7,9140 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2572/0,2575, котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,8395/9,8495.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,2436/1,2438 (пятница - 1,2389/1,2491).
В пятницу Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9124.
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