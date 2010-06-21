Евро на межбанке растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9070/7,9140 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2572/0,2575, котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,8395/9,8495.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,2436/1,2438 (пятница - 1,2389/1,2491).

В пятницу Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9124.