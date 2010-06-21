Налоговики раскрыли две схемы уклонения "в особо крупных размерах"

Сотрудники отдела налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Винницкой области разоблачили два факта уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе управления налоговой милиции ДПА в Винницкой области.

Сотрудники налоговой милиции разоблачили директора фирмы, который провел операцию с закупкой металлолома у нескольких николаевских фирм лишь на бумагах, в действительности же приобрел его совсем у других лиц. Так же по документам завысил налоговый кредит по НДС и занизил сумму налога на прибыль предприятия, таким образом преднамеренно уклонившись от уплаты налогов более чем на 2,5 млн. грн.

Во втором случае налоговики разоблачили жителя Литинского района, который торговал сельхозтехникой на миллионы гривен, не платя при этом налоги.

Формально продажу техники осуществляли частные предприниматели, зарегистрированные в нескольких районах области. В действительности же они служили прикрытием незаконной деятельности злоумышленника - в свое время эти люди зарегистрировались предпринимателями за определенное вознаграждение. Сам же “заказчик” вообще не был зарегистрирован в налоговых органах как субъект предпринимательской деятельности. За период своей деятельности он успел продать сельскохозяйственной техники более чем на 9 млн. грн., не платя налогов.

Ловкий “предприниматель” действовал по схеме: деньги за товар перечислялись на его счет, от имени которого проводилась операция покупки-продажи. Злоумышленнику оставалось лишь снять выручку со счета.

В двух случаях относительно нарушителей следователи налоговой милиции возбудили дела по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины – уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, что угрожает им лишением свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.