Азаров: увеличение пенсионного возраста возможно после обсуждения

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что увеличение пенсионного возраста в Украине возможно лишь после обсуждения этого вопроса с общественностью, а тарифов на газ - лишь в тех регионах, где они не покрывают расходов по предоставлению услуг.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1" в воскресенье.

"Мы должны провести обсуждение этой проблемы (повышения пенсионного возраста - УНИАН), найти в обществе консенсус, прежде всего, и потом принимать решение. И, конечно, мы пойдем на этот шаг", - заявил Н.АЗАРОВ.