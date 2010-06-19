В Киеве стартовала кампания памяти жертв Голодомора (фото)

Сегодня в Киеве началась международная кампания «Не дадим погасить свечу памяти», посвященная почтению памяти жертв Голодомора 1932-33 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, около полутора тысяча людей собрались возле Мемориала Голодомору, чтобы помолиться и почтить память украинцев, которые стали жертвами искусственно организованного голода в Украине 1932-33 гг.

Поминальную службу во время акции отправили Патриарх Киевский и всея Руси-Украины ФИЛАРЕТ, Патриарх Украинской греко-католической церкви Любомир ГУЗАР, иерархи Украинской автокефальной церкви.

По словам председателя Украинского института национальной памяти Игоря ЮХНОВСКОГО, в 1933-ем году "состоялось умышленное убийство голодом этнической группы украинских крестьян".

Он напомнил, что до 1932-го года голод действительно был по всей территории Советского Союза. «Но нужно четко сказать, - подчеркнул председатель Института, - как было дальше: первого января 1933-го года Сталин – тогдашний диктатор Советского Союза – выступил с явной угрозой специально к украинским крестьянам, сдать зерно. А если они его не сдадут, то им будет плохо и они будут строго наказаны. И с того времени по всей Украине не только начали отбирать остатки еды, но и выливать еду из кастрюль и тарелок. Таким образом голод в Украине начал нарастать».

По словам И.ЮХНОВСКОГО, в разгар голода, в частности летом 1933 года, только за один месяц – июнь, в Украине голодной смертью умерли 1 млн. 200 тыс. человек. Он также отметил, что общие потери Украины, учитывая тех, кто не родился, составляют около 10 млн. человек.

«И эти цифры подлинные, я имею эти доказательства, они лежат в Институте, они были сделаны судебным следствием, – подчеркнул он. – То есть, это было настоящее умышленное убийство голодом».

А в целом, по словам И.ЮХНОВСКОГО, во время Голодомора были убиты 3 миллиона 360 тысяч человек. «А если посчитать то, что люди не родились, потому что просто не могли родиться, то общие потери Украины действительно достигают десяти миллионов человек», – подытожил он.

И.ЮХНОВСКИЙ также выразил сожаление, что среди присутствующих конфессий в совместной поминальной службе не принимали участие представители Украинской православной церкви Московского патриархата.

В свою очередь глава УГКЦ отметил,

что эта акция очень важна, поскольку еще раз напоминает о страшных преступлениях, “допустить которые мы ни в коем случае не можем”.

«Нужно, чтобы люди искренне задумались, – сказал он, – потому что все то страшное может повториться. Такое свойство истории. Но если мы искренне будем желать, будем стараться осознать эту страшную беду, преступление, то с Божьей помощью удастся предотвратить такие вещи в Украине или в любой другой стране мира».

Глава УГКЦ подчеркнул, что акцию не стоит расценивать как протест против слов Президента Виктора ЯНУКОВИЧА в Страсбурге, что якобы «Голодомор – не геноцид украинцев».

По его словам, хоть В.ЯНУКОВИЧ и является Президентом Украины, но «не является абсолютным спикером народа, как и любой другой Президент любой страны, поэтому не стоит смотреть на это, как на протест”. “Нужно делать так, как велит наше сердце, сердце народа», – добавил Л.ГУЗАР.

По словам координатора кампании в Украине Владимира ВЯТРОВИЧА, освященные во время сегодняшней акции свечи разойдутся по городам Украины и мира. В частности, они побывают в Великобритании, Австралии, США, Испании, Канаде, Аргентине, Бразилии, Греции, России и т.д. Планируется, что данная кампания в целом пройдет в 32 странах, участие в ней примут представители разных религий и конфессий, политики, представители власти и украинской диаспоры. Свеча также побывает в резиденциях Европарламента и Организации Объединенных Наций.

«Украинцы и граждане других стран не позволят замолчать преступление Геноцида-Голодомора 1932-1933 годов, почтят память невинно убитых и напомнят всему миру о событиях, которые не должны повториться», - отметил В.ВЯТРОВИЧ. По его словам, кампания завершится в Киеве в ноябре 2010 года.

Фото УНИАН