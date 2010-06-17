ГПУ не будет вмешиваться в спор телеканалов о частотах

Генеральная прокуратура не намерена принимать участие на чьей бы то ни было стороне в споре, который касается выделения частот отдельным телеканалам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

По его словам, в адрес Генпрокуратуры поступали обращения от некоторых народных депутатов с просьбой вмешаться в возникший конфликт. Впрочем, как отметил А.МЕДВЕДЬКО, это сугубо хозяйственные дела, которые должны решаться чем-то недовольными сторонами исключительно в судебном порядке, и органы прокуратуры в них не будут принимать участия.

Как сообщал УНИАН, 7 июня редакционный совет «5 канала» обнародовал открытое письмо к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором обвинил председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО, как владельца медиа-холдинга U.A. Inter Media Group, в попытке уничтожить «5-й канал» путем возможной отмены судом решения конкурса на выделение частот Нацсоветом от 27 января.

8 июня Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил требования группы телеканалов «Интер». Таким образом, было обжаловано решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января прошлого года о выделении ТВі и «5-у каналу» частот вещания.