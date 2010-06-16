Автомобиль следователя по делу Гонгадзе был протаранен джипом

Автомобиль «ДЭУ» следователя Генеральной прокуратуры Александра ХАРЧЕНКО, который расследует дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, был «протаранен» джипом «Мерседес», который скрылся после этого с места происшествия.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

Собеседник агентства отметил, что ДТП произошла 14 июня, на левом берегу в Киеве.

В результате дорожного происшествия следователь не пострадал.

По данным источника, на место происшествия выезжали сотрудники ГАИ, которые сделали все необходимые действия для фиксации происшествия.

В то же время, в Генпрокуратуре Украины на вопрос агентства ответили, что пока ничего не знают по этому поводу.

В ГАИ пообещали выяснить, на самом ли деле было такое происшествие, поскольку ежедневно в Киеве фиксируется довольно много «мелких» ДТП, и в поле зрения и в сводку ГАИ попадают дорожные инциденты, где есть погибшие или пострадавшие.

Как отметил собеседник, А.ХАРЧЕНКО запомнил номера автомобиля, но, как впоследствии выяснилось, такие номера на учете в ГАИ не числятся.