Российский банк выдал Украине 4 миллиарда долларов

Глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН сообщил о том, что Украина достигла договоренности о получении двух кредитов по 2 млрд. дол. от российского ВТБ.

Об этом глава Администрации Президента сказал во время встречи с журналистами.

По его словам, один из этих кредитов уже предоставлен ВТБ украинскому правительству на условиях возвращения, на финансирование дефицита бюджета.

Он отметил, что кредит не регулируется межгосударственными соглашениями. На вопрос журналистов, почему информация об условиях получения кредита является закрытой, С.ЛЕВОЧКИН сообщил, что кредит брался на открытом рынке и условия его получения обусловлены коммерческой тайной. При этом он добавил, что кредит “не ложится на государственный долг”.

Второй кредит, по его словам, предоставляется “Энергоатому” на достройку двух энергоблоков. На уточняющий вопрос, получен ли уже этот кредит, он сказал, что не располагает информацией, поступили ли средства по кредиту в Украину, но подчеркнул, что нет потребности сразу получать всю сумму, кредит будет поступать по мере необходимости – согласно темпам достройки энергоблоков.