МИД не заинтересовался переименованием улицы Мазепы

Министерство иностранных дел Украины не комментирует сообщения средств массовой информации о том, что якобы Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ просит власти Киева переименовать улицу Ивана Мазепы в Лаврскую.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе многочисленные СМИ сообщали, что Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ просит киевских чиновников переименовать улицу И.Мазепы.

В свою очередь 9 июня пресс-служба Киевской городской госадминистрации сообщила, что КГГА получила от одной из православных церквей письмо с просьбой переименовать улицу Ивана Мазепы в Лаврскую.

В мэрии не уточнили, какая именно из церквей направила обращение и когда оно было получено.

В то же время, в пресс-службе сообщили, что в обращении говорится о возвращении указанной улице исторического названия, которое улица имела до ее переименованию в улицу Январского восстания, а затем в улицу Ивана Мазепы.

Вопрос переименования, по данным пресс-службы, должен быть вынесен на ближайшее заседание Киевсовета.