Тарифы на коммунальные услуги будет определять государство?

Министерство жилищно-коммунального хозяйства разработало законопроект «О национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины».

Об этом в Кременчуге (Полтавская обл.) заявил министр ЖКХ Александр ПОПОВ.

По его словам, недавно Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министерству и губернаторам разработать систему унификации тарифов за жилищно-коммунальные услуги.

«Уже сегодня нами разработан законопроект «О национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины», который будет вскоре рассмотрен на заседании правительства. В законопроекте речь идет о передаче функции установления тарифов от местных органов самоуправления к государству, которое будет представлено независимым регулятором. Ясно, что тариф на тепло и, например, воду должен быть оставлен местным властям», - сказал А.ПОПОВ.

При этом он подчеркнул, что сейчас законопроект проходит экспертную оценку и будет поддан экспертной оценке со стороны Всемирного банка и Международного валютного фонда.

«Думаю, подобный регулятор будет создан к 1 июля 2011 года», - заявил министр.