Во Львове уволили весь личный состав МРЭО ГАИ

По факту нанесения государству убытка в размере 9,5 млн. грн. было принято решение об увольнении всех аттестованных работников МРЭО ГАИ Львова. Об этом сообщает "Дело".

По словам начальника ГУ МВД Украины во Львовской обл. генерал-лейтенанта Михаила Цимбалюка, основанием для освобождения всего личного состава МРЭО ГАИ Львова, начиная от начальника, было выявление недоучета в бюджет, а соответственно и нанесения ущерба в размере 9,5 млн. грн.

"Я не буду пока комментировать этого уголовного дела, но скажу, что сейчас это дело изучают и впоследствии оно будет передано в Генеральную прокуратуру Украины", - заверил Цимбалюк.

Начальник милиции области привел один пример нанесения государству убытка работниками МРЭО. По его словам, работники этого отдела ГАИ Львова занижали оценку стоимости транспортных средств. В частности, если автомобиль стоил 100 тыс. грн., из этой суммы 25 тыс. грн. должно было отчисляться в Пенсионный фонд Украины, а на самом деле выплачивалось всего по 2 тыс. грн. Также в отделе были зарегистрированы транспортные средства, владельцы которых проживали на территории других областей.