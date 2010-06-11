"За Украину!" призывает защитить Шацкие озера от Беларуси

Волынская областная организация партии „За Украину!” призывает украинские власти принять меры для защиты Шацких озер от действий Беларуси, которая начала реализацию проекта „Разработка меловых залежей месторождения „Хотиславское”. При условии продолжения его реализации, активисты партии грозятся организовать акции по блокированию работы украинско-белорусской границы для привлечения внимания к проблеме на высшем, межгосударственном уровне. Также требуют на всеукраинском уровне создать комиссию, которая бы дала окончательную оценку перспективам и последствиям данного проекта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВОО партии „За Украину!”, экспертные оценки, проведенные представителями как Украины, так и Беларуси, свидетельствуют о крайне негативных последствиях внедрения данного проекта для заповедной зоны, в которой находятся Шацкие озера. В частности, результатом старта добычи мела в месторождении станет исчезновение ряда видов местной флоры и фауны, снижение уровня грунтовых вод, возможно, исчезновение некоторых озер на территории Ратнивского района, обмеление озер в Шацкому парка. Все это, по оценкам экспертов, приведет к экологической катастрофе, негативные последствия которой будут ощутимыми как для Волынской области, так Украины в целом, для которой подобные действия Беларуси можно расценить как посягательство на ее национальные интересы. А Шацкий национальный природный парк, который является одной из визитных карточек Волыни и уникальным природно-рекреационным комплексом в регионе может утратить свою привлекательность как туристическая и перспективная инвестиционная зона, говорится в сообщении.

Несмотря на предостережения специалистов, белорусская сторона продолжает активную подготовку к реализации проекта. Более того, Беларусь не предоставляет информации о том, на каком этапе сейчас находится подготовка реализации проекта, что дает основания предполагать, что, возможно, добыча мела ведется уже сейчас.

Справка УНИАН. Месторождение строительных материалов "Хотиславское" расположено в Брестской области Беларуси, в южной части бассейна реки Мухавец, вблизи поселка Малорита на расстоянии 300 метров от границы с Украиной (Волынская область).

Как планируется, это месторождение будет сырьевой базой завода по производству силикатного кирпича, блоков из ячеистого бетона, негашеной извести и тонкодисперсного мела.