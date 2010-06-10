Табачник предлагает улучшить подготовку дошкольников

В ближайшее время Министерство образования и науки Украины будет инициировать введение обязательного года предшкольной учебы в системе дошкольного образования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на парламентских слушаниях на тему: «Введение 12-летнего общего среднего образования в Украине: проблемы и пути Его преодоления» министр образования Дмитрий ТАБАЧНИК.

Он отметил, что "Министерство образования и науки в ближайшее время внесет соответствующие документы».

Д.ТАБАЧНИК подчеркнул, что сегодня «уровень охватывания разными формами дошкольного образования детей 5-летнего возраста составляет 97,7%».