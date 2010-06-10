Табачник предлагает улучшить подготовку дошкольников
02:00, 10 июня 2010Общество
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Год перед школой - то, что надо
В ближайшее время Министерство образования и науки Украины будет инициировать введение обязательного года предшкольной учебы в системе дошкольного образования.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на парламентских слушаниях на тему: «Введение 12-летнего общего среднего образования в Украине: проблемы и пути Его преодоления» министр образования Дмитрий ТАБАЧНИК.
Он отметил, что "Министерство образования и науки в ближайшее время внесет соответствующие документы».
Д.ТАБАЧНИК подчеркнул, что сегодня «уровень охватывания разными формами дошкольного образования детей 5-летнего возраста составляет 97,7%».
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