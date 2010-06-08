За насилие над детьми возбуждены 8 уголовных дел

С начала года в Кировоградской области возбуждены 8 уголовных дел по фактам насилия над детьми в семьях.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В частности, в мае прокурором Новоукраинского района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 125 и ст. 166 Уголовного кодекса Украины против матери, которая в состоянии алкогольного опьянения бросила малолетнего ребенка на пол. Девочка была госпитализирована с диагнозом - черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, кровоизлияние в глаз.

Житель Компанеевского района в 2006-2009 годах трижды привлекался к административной ответственности за совершение насилия в семье, не находясь на профилактическом учете. В этом году прокуратурой района возбуждено уголовное дело против мужчины за насилие над женой и несовершеннолетней дочерью (ст. 166 УК Украины).