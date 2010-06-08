Тигипко: если МВФ не даст кредит, это будет намного хуже

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО уверен в продолжении сотрудничества с Международным валютным фондом, однако, если теоретически допустить, что этого не произойдет, то решить финансовые проблемы можно будет путем привлечения средств в отдельных странах и на внутреннем рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на в эфире телеканала ICTV.

«Cейчас мы ведем переговоры с МВФ, и я уверен что у нас будет программа с МВФ…

Можно обсуждать теоретически вариант, что не будет кредита МВФ. Тогда ничего такого чрезвычайно драматического не произойдет. Украине просто надо будет принимать соответствующие решения. И то, что мы можем пойти на двусторонние отношения и заимствования, в том числе и с российской стороной, как вариант, может быть», - заявил С.ТИГИПКО.

Он также отметил, что кроме выхода на внешние рынки заимствований, Украине придется прибегать к заимствованиям и на внутреннем рынке.

«Я могу сказать лишь одно – что это будет намного хуже, чем работать с МВФ, поскольку после средств МВФ идут большие деньги Всемирного банка и ЕС. Они будут дешевые, придут извне и усилят гривню. Нам выгоднее иметь программу с МВФ, Евросоюзом и Всемирным банком», - отметил С.ТИГИПКО.