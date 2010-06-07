На трассе Одесса-Киев Mercedes врезался в КамАЗ: один погиб, 7 ранены

Одесской области в результате ДТП один человек погиб, семеро госпитализированы.

Как сообщила УНИАН главный специалист по связям с общественностью Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Одесской облговсадминистрации Лидия ЯНКОВСКАЯ, белорусский микроавтобус «Mercedes», двигаясь на большой скорости, столкнулся с «КамАЗом» с прицепом, вследствие чего один пассажир микроавтобуса погиб.

Столкновение произошло ночью на 396-м километре магистрали Одесса-Киев. «Возраст пострадавших - 40-43 года. Все пассажиры госпитализированы с травмами различной степени тяжести в Ивановскую районную больницу Одесской области», - отметила Л.ЯНКОВСКАЯ.

Ведется расследование обстоятельств и причин ДТП.