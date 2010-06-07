УНИАН и OperNews запустили СМС-газету

В Украине стартовал сервис оперативного информирования на мобильные телефоны OperNews.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила руководитель Сервиса оперативного информирования OperNews Марьяна ПОЧТАР.

По ее словам, вся информация о последних новостях будет поступать на мобильные телефоны подписчиков сервиса OperNews, которые смогут получать сообщение, находясь как в Украине, так и за ее пределами.

“Если говорить о главных особенностях сервиса оперативного информирования, то, конечно, первым и главным принципом является его оперативность. Мы себе дали люфт – с момента, когда информация появляется в информационном пространстве, до того, как о ней узнают наши подписчики – это всего три минуты”, - сказала М.ПОЧТАР.

По ее словам, сервис ориентирован в первую очередь на политиков, представителей органов власти и бизнеса, журналистов, заинтересованных в оперативном информировании и, соответственно, в оперативном реагировании на те или другие события.

“Второй причиной того, чтобы сервис был создан и запущен, является опасность цензуры в Украине. Собственно, наш сервис никоим образом не имеет ни политических владельцев, ни политических преференций. Поэтому обо всем, что будет происходить, если событие попало в важнейшие, конечно мы будем информировать”, - сказала М.ПОЧТАР.

По ее словам, сервис предлагает ряд тематических новостных пакетов: базовый – главные общественно-политические новости дня; экономический – основные экономические и бизнес-новости; спортивный – самая оперативная информация о важнейших спортивных событиях; анонсы общественно-политических событий на следующий день; анонсы культурно-развлекательных событий.

Кроме того, предлагается индивидуальный пакет, который разрабатывается под индивидуальный заказ.

Также планируется создание регионального пакета с новостями по каждой области Украины и пакета инсайдерской информации с новостями о кулуарных и непубличных договоренностях.

“В пакет инсайдерской информации будет входить кулуарная информация, непубличные договоренности, информация, которую нельзя прочитать в Интернете или увидеть по телевидению, но о которой говорят, о которой известно. Со временем именно этот пакет инсайдерской информации перерастет в такое себе мобильное СМИ с нашей уникальной эксклюзивной информацией”, – сказала М.ПОЧТАР.

Среди планов развития сервиса - расширение новостных пакетов. Со временем сервис оперативного информирования планирует превратиться в полноценное мобильное информационное агентство, которое будет производить собственную информацию с другими информационными агентствами и ведущими СМИ.

“Как производители контента мы постоянно следим за технологическими тенденциями. Поэтому для нас было очень важно реализовать этот проект”, - отметил главный редактор информационного агентства УНИАН Александр ХАРЧЕНКО.

УНИАН выступает информационным партнером сервиса оперативного информирования OperNews.