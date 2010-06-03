В центре Брюсселя убили судью и секретаря мирового суда
17:16, 03 июня 2010Общество
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Убийце удалось скрыться
В Брюсселе убиты судья мирового суда и секретарь суда.
Об этом сообщают сегодня местные СМИ.
Убийство произошло в самом центре Брюсселя, в зале заседаний суда, который занимается решением таких вопросов, как конфликты между соседями, вопросами разводов.
“Это драма. Впервые в истории Бельгии судья и его секретарь убиты прямо в зале суда”, - заявил в связи с этим министр юстиции Бельгии Стефаан Де КЛЕРК.
По информации СМИ, убийство совершил, скорее всего, бельгиец албанского происхождения, недовольный одним из решений суда, вынесенных несколько дней назад.
Убийце удалось скрыться.
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