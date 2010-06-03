В центре Брюсселя убили судью и секретаря мирового суда

В Брюсселе убиты судья мирового суда и секретарь суда.

Об этом сообщают сегодня местные СМИ.

Убийство произошло в самом центре Брюсселя, в зале заседаний суда, который занимается решением таких вопросов, как конфликты между соседями, вопросами разводов.

“Это драма. Впервые в истории Бельгии судья и его секретарь убиты прямо в зале суда”, - заявил в связи с этим министр юстиции Бельгии Стефаан Де КЛЕРК.

По информации СМИ, убийство совершил, скорее всего, бельгиец албанского происхождения, недовольный одним из решений суда, вынесенных несколько дней назад.

Убийце удалось скрыться.