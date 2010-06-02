Пьяный водитель устроил перестрелку: инспектора ГАИ ранил, сам погиб

Вчера около 22 часов в селе Верхнешевировка Краснодонского района Луганской области пьяный водитель тяжело ранил инспектора ГАИ и погиб сам от пуль правоохранителей.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, во время несения службы по наблюдению за дорожным движением наряд ГАИ заметил отъехавший от бара автомобиль, характер движения которого вызывал сомнения в способности водителя безопасно управлять этим транспортным средством. Догнав автомобиль, с помощью специального звукового устройства работники ГАИ подали водителю сигнал остановиться. Однако тот законное требование работников милиции проигнорировал, и стал убегать. При этом автомобиль резко изменял скорость и направление движения, неоднократно создавая угрозу безопасности как работникам милиции, так и окружающим.

На территории одного из дачных массивов, куда заехал беглец, после нескольких столкновений с изгородями дачных участков он, наконец, остановился. В салоне машины находились, кроме водителя, еще три человека, в частности жена владельца авто.

Работники милиции подошли к водителю и предложили ему выйти из автомобиля и предъявить документы на это транспортное средство. Однако тот отреагировал достаточно агрессивно, нецензурно ругался, пытался разжечь конфликт. Потом водитель резко ринулся на работника милиции, нанес ему сильный удар в лицо, в результате чего тот упал. При этом водитель вырвал у милиционера вместе с кобурой табельное оружие и осуществил в работников милиции шесть выстрелов.

Учтя сложившуюся ситуацию, напарник пострадавшего милиционера на основании ст.15 Закона Украины «О милиции» применил табельное оружие в отношении водителя автомобиля, осуществив семь выстрелов. В результате тот от полученных ранений умер на месте.

Работника милиции госпитализировали в медицинское учреждение с серьезными огнестрельными ранениями и прооперировали.

Также в больницу попала и жена водителя с предварительным диагнозом огнестрельное ранение руки и бедра и алкогольное опьянение. По предварительным данным, ранение женщина могла получить и от пуль, которые выпускал ее муж. Ведь, как подтвердили другие пассажиры машины, она пыталась помешать водителю осуществить злое намерение, буквально ринувшись на пули.

По предварительным данным, напарник работника ГАИ, в отношении которого было совершено вооруженное нападение, применил оружие правомерно.