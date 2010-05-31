Днепроспецсталь и ЗЗФ несут убытки из-за прокуратуры

. Руководители Запорожского завода ферросплавов и "Днепроспецстали" утверждают, что предприятия в результате действий прокуратуры (предписания прокурора Заводского района Запорожья, согласно которому промпредприятия могут вывозить отходы промпроизводства в Балку Среднюю, но ничего не могут оттуда завозить - УНИАН), несут значительные убытки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. председателя правления ОАО "Днепроспецсталь" Виталий КОРНИЕВСКИЙ и председатель правления ОАО "Запорожский завод ферросплавов" Павел КРАВЧЕНКО заявили сегодня после совещания с губернатором Запорожской области.

"На "Днепроспецстали" и "Запорожстали" идет постоянный оборот шлаков. Сначала они попадают на отвалы, там проходит сепарация и полученный металл снова отправляется в производство. Из-за того, что по предписанию прокуратуры мы можем ввозить, но не можем вывозить шлаки, заводы терпят убытки: нам приходится закупать никель, "Запорожстали" - руду. Такое предписание - это глупость, если не сказать хуже!", - заявил В.КОРНИЕВСКИЙ, отметив, что "если предприятие лишат отвалов, это будет равнозначно полной остановке производства, и убытки от этого, как для предприятия и его сотрудников, так и для государства будут как при полной остановке производства".

По словам председателя правления ЗЗФ П.КРАВЧЕНКО, Запорожский завод ферросплавов, несмотря на то, что повторно шлаки не использует, также терпит серьезные убытки из-за невозможности вывозить шлак, т.к. вынужденно складирует шлаки в аварийные емкости, которых хватит не больше, чем на месяц.

"Сейчас мы размещаем шлаки в аварийных емкостях, которые предусмотрены для использования в случае каких-то природных катаклизмов или поломки железной дороги. Но мы не в состоянии держать их там постоянно: в запасе есть не больше месяца. Да и для очистки этих емкостей нам понадобится не один месяц и значительные средства", - заявил председатель правления ЗЗФ.

Как сообщал УНИАН, 27 мая во второй половине дня представители компании "Деа Рома ЛТД" заняли цеха ДСС, ЗЗФ и ЗСС, расположенные на территории Балки Средней. В качестве обоснования их появления на территории заводов руководителям меткомбинатов было направлено предписание прокурора Заводского района Запорожья Сергея БОГДАНА, которым требовалось не препятствовать осуществлению компанией "Деа Рома ЛТД" работ на территории "техногенного месторождения в Балке Средней": предприятиям запрещались все виды работ, кроме вывоза в Балку Среднюю шлаков.

На ДСС приходу представителей компании предшествовал визит вооруженных сотрудников милиции, которые вывезли с промполигона завода всех работавших там сотрудников ДСС и службы охраны.