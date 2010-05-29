Дело о гибели студента в Киеве: отстранены от работы ряд милиционеров

Начальник Главного управления МВД Украины в городе Киеве Алексей КРИКУН до завершения служебного расследования и расследования прокуратуры обстоятельств гибели студента Игоря Индило в Шевченковском райуправлении милиции отстранил от исполнения должностных обязанностей начальника РУ и еще нескольких лиц.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Как отметили в ЦОС, от исполнения своих полномочий отстранен начальник Шевченковского райуправления Петр МИРОШНИЧЕНКО, один из его заместителей, который в день инцидента был ответственным за работу райуправления, помощник начальника дежурной части - оперативный дежурный и участковый, которой доставил студента в милицейский участок и составлял на него административный протокол о неповиновении милиции.

Также вчера А.КРИКУН встретился с матерью умершего и пообещал всячески способствовать выяснению настоящих причин смерти ее сына. Кроме того, начальник столичного главка по ее просьбе достиг согласия с прокуратурой о предоставлении потерпевшей стороне копий всех первичных документов дела, в том числе заключения судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщал УНИАН, 28 мая прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками Шевченковского райуправления милиции столицы, в котором погиб студент И.Индило.

Справка УНИАН. 26 мая телеканал «1+1» сообщил, что в одном из общежитий Киева участковый милиционер забрал студента в районный отдел милиции Шевченковского района, а на утро родителям предложили забрать тело парня из морга.

На сайте телеканала отмечается, что «вскрытие провели еще до того, как родители узнали о гибели сына, в морге тело даже не дали осмотреть. Заключение медэксперта отличается от официальной версии». «Мы все время ехали с той версией, что он захлебнулся, но когда мы приехали в морг, нам выдали справку от врача на свидетельство о смерти. И там было написано: кровоизлияние под оболочку в ткани головного мозга, перелом костей черепа, повреждения в результате контакта с тупым предметом", - сообщила мать студента Людмила ИНДИЛО.

Директор колледжа имени Макаренко Ольга ЩЕРБАК рассказала, что полтора года тому назад, по просьбе начальника Шевченковского райотдела, участковый действительно был подселен в общежитие к студентам для их защиты.

В тот вечер, рассказывают студенты, к Игорю приехал школьный товарищ, они немного выпили, в преддверие праздника, и студент решил провести товарища. На крыльце ребята встретили возвращавшегося домой участкового. Завязалась перепалка, и милиционер предложил проехать в райотдел. Парень согласился.

"Он (Игорь) выходил из общежития сам. Первым вышел участковый и сел (в автомобиль), потом зашел Игорь и сел на заднее сидение. Это последний раз, когда я видела Игоря живым. Это было 8 часов вечера", - сообщила соседка по общежитию Наталия.

Когда в 21.30 участковый вернулся в общежитие, уже преподаватели стали просить милиционера отпустить парня. “Участковый отказался, потому что, по его словам, Игорь буянил в отделе. Отпустить его могли только через трое суток”, - говорится в сообщении.

Также телеканалу “удалось узнать, что трагической ночью сюда 4 раза вызывали «скорую», но забрать парня медики отказались”.

Кроме того, студенты рассказали ТСН, что “милиция давит на студентов, чтобы подростки заявили, что якобы была драка, и Игорь садился в милицейскую машину уже с разбитой головой”.

В свою очередь в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве УНИАН сообщили, что студент был доставлен в Шевченковское райуправление милиции, где он погиб, за якобы грубое нарушение общественного порядка. По данным ГУ МВД Украины в Киеве, студент погиб из-за того, что упал, находясь в нетрезвом состоянии. Согласно информации ЦОС, «во время пребывания в милиции студенту стало плохо, и он несколько раз упал, из-за чего получил черепно-мозговую травму».

В милиции отмечают, что «после смерти судебная медицинская экспертиза не выявила следов насильственной смерти, но при этом констатировала черепно-мозговую травму и кровоизлияние».

При этом в ЦОС опровергают информацию о том, что смерть наступила в результате действий сотрудников милиции. Согласно информации правоохранителей, «скорую» студенту вызывали в связи с тем, что он получил травму из-за пребывания в алкогольном опьянении, однако «скорая» отказалась госпитализировать его.

Это дело находится на личном контроле Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.