В селе на Тернопольщине град побил окна и крыши 200 домов

11:21, 28 мая 2010
Общество
1261 0

Убытки уточняются

В с. Коропец Монастырисского района Тернопольской области вследствие сильного дождя и града на более чем 200 жилых домах повреждены кровля и окна.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, также нанесен ущерб сельскохозяйственным посевам. Жертв и пострадавших среди населения нет. Ущерб уточняется. На месте работают представители райгосадминистрации и оперативная группа Главного управления МЧС в Тернопольской области.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter