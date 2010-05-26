625 тысяч фальшивых рублей обменяли в днепропетровском банке

Работники милиции и СБУ в Днепропетровской области задержали в Кировоградской области гражданина России, который на протяжении дня обменял в одном из банков в Днепропетровске 625 тыс. фальшивых российских рублей.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД в области.

14 мая в Индустриальный райотдел милиции Днепропетровска позвонили по телефону работники местного отделения одного из коммерческих банков, которые после проверки засомневались в действительности 625 тыс. российских рублей, которые они купили у неизвестного мужчины на протяжении дня. В гривневом эквиваленте эта сумма составляет свыше 160,5 тыс. Специалисты-криминалисты, исследовавшие в лаборатории сомнительные деньги, пришли к выводу, что купюры номиналом 1000 рублей Банка России являются фальшивыми и изготовлены с помощью копировочно-множительной техники путем струйной и электрографической печати.

При задержании 37-летний злоумышленника были изъяты 1,25 млн. российских рублей с признаками подделки, 2600 грн., нож, 8 SIM-карточек операторов мобильной связи России и Украины.

Следственным отделом Индустриального райотдела милиции Днепропетровска против гражданина РФ возбуждено уголовное дело согласно а ч.2 ст.199 Уголовного кодекса Украины (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег). Ведется следствие.