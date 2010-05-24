В Москве по подозрению в убийстве задержан украинец

В Москве по подозрению в убийстве пенсионерок задержаны украинец и двое россиян.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете при прокуратуре РФ.

Сообщается, что следственным отделом по Юго-Западному административному округу следственного управления Следственного комитета по городу Москве продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения 11 мая 2010 года в квартирах, расположенных в доме № 35 корп. 2 по улице Каховка в Москве, 92-летней Евдокии Артемкиной и 81-летней Зинаиды Соловьевой с признаками насильственной смерти.

«По подозрению в совершении преступления в Москве задержаны два брата - уроженцы Кабардино-Балкарской Республики, а также гражданин Республики Украина», - говориться в сообщении.

По информации СКП, в ходе допросов задержанных предварительно установлено, что злоумышленники осуществляли ремонт в подъезде дома доме № 35 корп. 2 по улице Каховка в Москве. С целью ограбления они 11 мая 2010 года проникли в квартиры пенсионерок. Задушив пожилых людей, злоумышленники похитили имущество и денежные средства потерпевших.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств вины задержанных. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, следствием проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории города Москвы. Расследование уголовного дела продолжается.