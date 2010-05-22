В Посольстве США в Украине прошли антитеррористические учения

Сегодня на территории Посольства США в Украине проводились антитеррористические учения.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, учения прошли в рамках сотрудничества Службы безопасности Украины с иностранными специальными службами в вопросах борьбы с терроризмом, а также во исполнение международных обязательств по обеспечению безопасности дипломатических учреждений иностранных государств в Киеве.

При участии органов СБУ, МВД, МЧС, МИД Украины, Киевской городской и районных госадминистраций, сотрудников и представителей Посольства США в Украине отрабатывались вопросы действенного взаимодействия при возникновении чрезвычайного происшествия на территории дипломатического представительства.

Цель учений - проверка эффективности сил и средств, которые задействуются для проведения специальной операции; усовершенствование практических навыков координации действий заинтересованных ведомств, согласно разработанным мероприятиям реагирования на террористические проявления.