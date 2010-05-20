ЕС обещает для отмены виз не выдвигать Украине дополнительных требований

Европейский Союз обещает не выставлять Украине дополнительных требований, кроме тех, которые будут в Плане действий, для отмены виз.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил украинским журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ после завершения встречи Старших должностных лиц в рамках безвизового диалога Украина-ЕС.

“Сегодня мы четко получили заверение, и это мы прописали в нашем сегодняшнем докладе, что План действий и является тем документом, который позволит нам получить перспективу безвизового режима, то есть других новых документов, новых дополнительных планов действий, дополнительных предпосылок уже не будет”, - сказал он.

К.ЕЛИСЕЕВ заметил, что Планом действий будет предусматриваться, в частности, ратификация ряда конвенций ООН и Совета Европы, создание единого миграционного органа, одобрение концепции государственной миграционной политики, создание государственного электронного демографического реестра, внедрение биоматематических паспортов.

Заместитель министра также отметил, что после одобрения настоящего документа введение Евросоюзом безвизового режима фактически будет зависеть от Украины.

“Фактически после этого судьба безвизового режима в отношениях Украина-ЕС в значительной степени будет зависеть от Украины, от того, насколько быстро и эффективно мы сможем выполнить те условия, которые в нем будут прописаны”, - сказал К.ЕЛИСЕЕВ.

Как сообщал УНИАН, 19 мая на заседании Старших должностных лиц в рамках безвизового диалога Украина-ЕС было одобрено решение о предоставлении Украине Плана действий. касающегося перехода к безвизовому режиму, который, по словам К.ЕЛИСЕЕВА, по сути будет похожим на “дорожные карты”, которые получили ранее страны Западных Балкан. Предусматривается, что окончательно План действий может быть утвержден на саммите Украина-ЕС в октябре в Брюсселе.

Украина и ЕС начали визовый диалог относительно либерализации визового режима 29 октября 2008 года, после того, как 9 сентября 2009 года на саммите Украина-ЕС в Париже было одобрено решение о переходе к безвизовому режиму в долгосрочной перспективе. До последнего времени министры ЕС отказывались предоставить Украине “дорожную карту” для перехода к безвизовому режиму, которая должна была автоматизировать процесс отмены требований относительно получения краткосрочных виз для граждан Украины, путешествующих в страны Шенгенской зоны.