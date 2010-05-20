Причиной смерти школьника на физкультуре стало кровоизлияние в мозг

Причиной смерти 15-летнего ученика на уроке физкультуры в школе села Старая Некрасовка Измаильского района Одесской области, стала, за предварительным диагнозом, мозговая кома и кровоизлияние в ствол головного мозга.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, отметив, что служебное расследование продолжается.

По данным Минздрава, смерть ребенка наступила мгновенно, во время игры в футбол на уроке физкультуры.

У ребенка не было противопоказаний для занятий спортом. Мальчик в марте 2010 года прошел ежегодный обязательный медицинский профилактический осмотр с проведением ему электрокардиографического исследования. По заключению врачей мальчик – здоровый, отнесен к основной группе по занятиям на уроках физкультуры. Неоднократно принимал участие в спортивных соревнованиях, отметили в Минздраве, ссылаясь на информацию Главного управления здравоохранения Одесской областной государственной администрации.

Со слов педагогов известно, что мальчик накануне смерти помогал родителям по хозяйству, во время работ пожаловался на сильную головную боль, за медицинской помощью родители ребенка не обращались. Из анамнеза ребенка также известно, что отец мальчика дважды перенес инсульт.

Как сообщал УНИАН, 15-летний ученик 9-го класса школы в селе Старая Некрасовка умер 14 мая на уроке физкультуры.

Учитель вызвал «скорую помощь», но спасти ребенка не удалось.

Это первый случай смерти на физкультуре с начала этого учебного года. Когда в 2008 году на физкультуре умерли 7 школьников, МОН ввело мораторий на кроссы, а в 2009 году снизило нормативы.