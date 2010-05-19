Ровенская ОГА зовет Януковича и Лукашенко в город атомщиков

Ровенская областная государственная администрация инициирует встречу президентов Украины и Беларуси Виктора ЯНУКОВИЧА и Александра ЛУКАШЕНКО в Кузнецовске - городе атомщиков Ровенской АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя ОГА Анатолий ЮХИМЕНКО.

По его словам, руководство области выходит с инициативой встречи двух президентов в Кузнецовске, поскольку заинтересовано в сотрудничестве Украины и Беларуси в области ядерной энергетики.

Как сообщил А.ЮХИМЕНКО, прогнозируется, что Беларусь в ходе встречи может согласиться покупать избыток электроэнергии, которую производит Ровенская АЭС. Кроме того, Беларусь приняла решение строить собственную атомную электростанцию, а Ровенщина готова помочь в этом деле квалифицированными специалистами, сказал вице-губернатор.

Предлагается, чтобы встреча В.ЯНУКОВИЧА и А.ЛУКАШЕНКО в Кузнецовске состоялась в ближайшие несколько месяцев, сказал он.

«Беларусь заинтересована в покупке нашей электроэнергии, которой не хватает в Беларуси. А мы заинтересованы в ее продаже. А следовательно, получим выход на энергорынки стран Балтии», - сказал А.ЮХИМЕНКО.

Однако был ли уже разговор руководства области с Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ по поводу этой встречи и получено ли его одобрение этой инициативы, первый заместитель председателя ОГА не сообщил.