Сегодня на Каннском кинофестивале покажут украинский фильм

Сегодня в конкурсной программе Каннского кинофестиваля состоится показ украинского фильма «Счастье мое».

Как сообщили УНИАН в Международном благотворительном фонде «Украина 3000», 63-й Каннский кинофестиваль является знаковым для Украины, ведь впервые в истории наша страна представлена в официальной программе фестиваля фильмом «Счастье мое» Сергея ЛОЗНИЦЫ.

Показ фильма начнется сегодня в 22.30 по местному времени в фестивальном дворце.

В Каннах уже прошли презентационные мероприятия с участием режиссера С.ЛОЗНИЦЫ, продюсера Олега КОХАНА, актеров и членов съемочной группы. Авторы фильма приняли участие в традиционном фотокруге и дали пресс-конференцию.

«Счастье мое» – первый полнометражный художественный фильм С.ЛОЗНИЦЫ, который больше известен как кинодокументалист. Картина соревнуется за Золотую пальмовую ветвь вместе с 18 лентами, среди которых – «Еще один год» Майка ЛИ, «Возмущение» Такеши КИТАНО, «Принцесса Монпелье» Бертрана ТАВЕРНЬЕ, «Вне закона» Рашида БУШАРЕБА, «Снимать» Матье АМАЛЬРИКА, «Утомленные солнцем-2» Никиты МИХАЛКОВА. Эксперты очень высоко оценивают шансы украинской картины на главные призы Каннского кинофестиваля.

63-й Каннский кинофестиваль проходит с 12 по 23 мая. От Украины, кроме фильма «Счастье мое», организаторы включили в программу специальных показов новую картину Отара ИОСЕЛИАНИ «Шантрапа».