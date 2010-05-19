В Севастополе отметили День пионерии

Около 10 тысяч севастопольских школьников и воспитанников детско-юношеских клубов отметили театрализованным шествием 18-летие со дня создания Союза детских организаций города.

Как передает корреспондент УНИАН, в шествии, сопровождавшемся показательными выступлениями юных спортсменов, изобретателей, представителей детских самодеятельных художественных коллективов приняли участие учащиеся, члены детских организаций города, объединения детско-юношеских клубов, центра детского научно-технического творчества и детского туризма, Детской морской флотилии.

Впервые в колонне Гагаринского в городе Севастополе района шли воспитанники недавно созданного Военно-морского лицея при Академии Военно-Морских Сил Украины имени П.С.Нахимова.

В торжествах приняли участие председатель горсовета Севастополя Юрий ДОЙНИКОВ и заместитель председателя городской госадминистрации Ирина ЦОКУР.

Шествие в честь годовщины Союза детских организаций города 19 мая в Севастополе является традиционным, и в нем всегда принимают участие по несколько тысяч детей. Всего же Союз детских организаций Севастополя насчитывает более 20 тысяч юных жителей города.