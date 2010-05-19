В Житомире судью поймали на взятке - 2,5 тысячи долларов
18:30, 19 мая 2010Общество
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Возбуждено уголовное дело
В Житомире следователями управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины совместно с сотрудниками СБУ разоблачена по получении взятки в размере 2,5 тыс. дол. судья одного из райсудов города.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры Украины, установлено, что судья требовала и получила указанные средства от гражданина за принятие в его пользу решения по гражданскому делу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное следствие.
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