В Житомире судью поймали на взятке - 2,5 тысячи долларов

В Житомире следователями управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины совместно с сотрудниками СБУ разоблачена по получении взятки в размере 2,5 тыс. дол. судья одного из райсудов города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры Украины, установлено, что судья требовала и получила указанные средства от гражданина за принятие в его пользу решения по гражданскому делу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное следствие.