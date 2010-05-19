Прокуратура выявила контрабанду в Панаму имущества Авиалиний Украины

Прокуратура Киевской области выявила факт незаконного отчуждения в 2008 году служебными лицами ОАО „Авиакомпания „Авиалинии Украины” оборудования воздушного судна общей стоимостью более 500 тыс. грн. и контрабанды указанного имущества.

Как говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте прокуратуры области, в частности, служебными лицами государственного акционерного общества в дополнение к договору купли-продажи воздушного судна неправомерно было заключено еще одно соглашение, в которое были внесены заведомо недостоверные сведения о продаже указанного выше государственного имущества и о стоимости планера воздушного судна ТУ-154М. Во исполнение условий дополнительного соглашения данное имущество было бесплатно передано в собственность компании, зарегистрированной в Республике Панама.

В последующем воздушное судно ТА-154М было перемещено через таможенную границу Украины с укрывательством от таможенного контроля его настоящей стоимости и наличия на нем незаконно отчужденного из государственной собственности дополнительного оборудования.

При этом служебные лица Бориспольской таможни, которые осуществляли таможенное оформление экспорта указанного воздушного судна, ненадлежащим образом выполняя свои служебные обязанности, во время таможенного осмотра воздушного судна не выявили установленного на нем дополнительного оборудования, что привело к контрабанде незаконно отчужденного государственного имущества.

По указанным фактами прокуратурой Киевской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 201 и ч. 2 ст. 367 Уголовного кодексе Украины.