На уроке физкультуры умер школьник

В селе Старая Некрасовка Измаильского района Одесской области прямо на уроке физкультуры в местной школе скончался 15-летний ученик 9-го класса. Об этом сообщает газета «Сегодня».

По данным издания, это произошло 14 мая. Как рассказала заместитель начальника облуправления образования Татьяна ЛАЗАРЕВА, дети играли в футбол, вдруг один из них упал без сознания. Учитель вызвал «скорую помощь», но спасти ребенка не удалось. Он умер в больнице, не приходя в сознание. Причину смерти должно определить следствие.

Одноклассники погибшего рассказывают, что парень никогда не жаловался на здоровье.

Это первый случай смерти на физкультуре с начала этого учебного года, отмечает газета. Когда в 2008 году на физкультуре скончались 7 школьников, МОН ввело мораторий на кроссы. А в 2009 году снизило пороги нормативов. Например, мальчикам подтянуться нужно 3 раза вместо 7, девочкам (в висе лежа) — 5 вместо 10.