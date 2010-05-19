Ко Дню Киева будет битва стенка на стенку

Ко Дню Киева более 500 предствителей клубов реконструкций из Украины, Беларуси и России воссоздадут в «Парке Киевская Русь» битву бугурт (стенка на стенку), богатырские бои, продемонстрируют жизнь в средневековом лагере, традиции и атмосферу XIII столетия.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН автор проекта «Парк Киевская Русь», президент благотворительной организации «Славянский фонд» Владимир ЯНЧЕНКО.

«Мы не будем жалеть, что времена мужественных воинов остались в прошлом. Потому что день сегодняшний – тоже время для героев. Разве не геройство - оставаться верным слову, государству, земле, на которой живем? Дух древнего Киева всегда с нами. И Парк – место, где эту силу можно ощутить», - прокомментировал идею фестиваля В.ЯНЧЕНКО.

В частности, он отметил, что в рамках майской программы III Международного фестиваля "Парк Киевская Русь", посвященной празднованию Дня Киева, состоятся два события: 22-24 мая - фестиваль «Киевская Русь ХIII ст.» и 29-30 мая - «День Киева».

Как сообщил автор проекта, 22-24 мая гости Парка увидят баталии, основанные на исторических событиях – битвы русичей с кочевниками и европейскими завоевателями. На фестивале можно будет узнать, как совершенствовалось оружие периода Киевской Руси, какую роль выполняла княжеская конница в битвах и жизни горожан.

«Немаловажно создание атмосферы той эпохи, которую мы называем началом нашей родины, началом духовного сознания и нашей государственности. На фестиваль приглашены клубы исторических реконструкций - это носители культуры, традиций наших предков. Они реконструируют быт, жизнь, одежду, демонстрируют технику владения боевыми искусствами. Они воссоздадут баталии, которые могли происходить во времена XIII века, когда Киевская Русь была разгромлена, князья между собой ссорились, но затем находили мудрость и мирились. Вы увидите театрализованные представления о том, как жили наши предки. Обещаем не просто европейский, а мировой уровень - позавидует Голливуд», - сказал В.ЯНЧЕНКО.

Также он сообщил, что зрелищность мероприятия обеспечат специально приглашенные каскадеры.

«Мы воссоздадим события, которые формировали древний Киев и славянские государства. Фестиваль – это мост между прошлым и будущим, с помощью которого мы можем показать нашим детям, как жили наши деды-прадеды, и напомнить всему миру, что в Киевской области зарождается культурная столица восточных славян. Мы носители того богатства, которое неоценимо, и должны сохранить традиции наших предков», - считает В.ЯНЧЕНКО.

Также он сообщил, что 30 мая в «Парке Киевская Русь» в театрализованном представлении будет воссоздана история возникновения Киева, согласно «Повести временных лет».

Кроме того, 29-30 мая в «Парке Киевская Русь» свои музыкальные программы представят 30 украинских рок-групп.

Организатор рок-концерта в «Парке Киевская Русь» Лариса БОЛДЫРЕВА сообщила, что идея провести в Парке рок-концерт возникла с целью приобщения молодежи к изучению истории Руси.

«Как много рок-групп в Украине неизвестных, но достойных, которые могли бы о себе заявить! Поэтому мы решили привлечь их к мероприятию, помочь талантам и помочь Парку. Некоторые группы будут впервые выступать на такой сцене - и для них это честь. Многие группы из представляемых на фестивале уже завоевали своего зрителя», - отметила Л.БОЛДЫРЕВА.

Также она сообщила, что группы, приглашенные на фестиваль «Парк Киевская Русь» 29-30 мая, представляют различные рок-направления. В частности, выступят «Гражданин Топинамбур», «Біла вежа», «Sunrise», «Інший день», «Ренессанс», «Dionis» - всего 30 рок-груп.

В свою очередь, начальник Управления культуры и туризма Киевской облгосадминистрации Игорь ОСИПЕНКО отметил, что «Парк Киевская Русь» - «это единственный проект, который не попросил у нас денег».

«Если мы этот проект не сделаем, мы не будем уважать себя и свою культуру. Буквально на завтра мы готовим встречу господина Владимира (ЯНЧЕНКО) с губернатором области. И постараемся поддержать этот проект. Мы хотим сделать Киевскую область центром туризма, культурного наследия. Думаем, что этот проект будет на все 100 процентов поддержан. Думаем, из бюджета найдем средства, будем всячески помогать, чтобы этот проект был на нашей киевской земле», - сказал И.ОСИПЕНКО

Лидер инициативы «Христианско-патриотическое движение», заслуженный доктор Украины Ростислав ВАЛИХНОВСКИЙ отметил, что над идеей объединить Левобережную и Правобережную Украину «задумывались еще наши деды-прадеды, и идея поиска единения в общих корнях – именно та, которая может сделать Украину целостной».

«Уникальная идея, люди, увлеченные сутью проекта, объединяют нас. Наши предки задумывались над идеей объединительного патриотизма. Сегодня произошла смена власти. Мы видим Украину, в которой происходят те политические изменения, в некоторой степени напоминающие времена 2004-2005 года. Что может быть иначе? Какая бы идея сделала Украину единой, целостной? Киевская Русь была, есть и будет тем примером, когда наши предки жили вместе, имели единую семью, идею, моральное здоровье духа, души и тела», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в мае в «Парке Киевская Русь» пройдут ярмарка мастеров, мастер-классы по народным ремеслам, народные игры и забавы, также можно будет посетить средневековый тир (традиционный лук, метание ножей и др.).

Добраться до «Парка Киевская Русь» из Киева можно за 45 минут. В выходные дни с 9.00 в направлении “Парка Киевская Русь” курсируют автобусы от станции метро «Выдубичи» (остановка - дорога по направлению к Обухову перед железнодорожным мостом). Интервал движения - 30 минут. Цена проезда - 20 грн. Стоимость билета в фестивальный день - 80 грн., детский билет стоит 50 грн., для детей до 7 лет - бесплатно.

В День Киева цена взрослого билета составит 60 грн., детский билет будет стоить 40 грн., для детей до 7 лет - бесплатно.