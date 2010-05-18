Европейские министры обсуждали судьбу евро до часа ночи

Германия готова оказывать помощь странам еврозоны лишь при согласии своего парламента.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, такое требование относительно активации механизма предоставления помощи странам зоны евро озвучил вчера поздно вечером министр финансов Германии Вольфганг ШОЙБЛЕ на заседании Еврогруппы.

По словам немецкого министра, этого требует Конституция ФРГ.

Министры стран-членов зоны евро по результатам заседания, которое завершилось ближе к часу ночи, не смогли договориться относительно требования Германии.

Президент Еврогруппы, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод ЮНКЕР заявил, что министры договорились об “основных направлениях” активации в будущем механизма помощи.

В свою очередь, комиссар ЕС по экономическим и монетарным делам Олли РЕН заявил, что необходимо уточнить технические и юридические детали.

Министры также договорились, что следующее заседание Еврогруппы состоится уже в эту пятницу, 21 мая.

Главная проблема, которую обсуждают министры финансов стран-членов зоны евро, - проблема падения курса европейской валюты, связанного, в том числе с финансовым кризисом в Греции, а также с возможностью возникновения похожих проблем в Испании и Португалии.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2009 года дефицит бюджета Греции составлял 12,7% ВВП, что намного больше максимально допустимых в еврозоне 3% ВВП.

В начале мая Греция подготовила необходимые проекты законов о сокращении расходов для того, чтобы получить помощь МВФ и стран-членов зоны евро в 110 млрд. евро.