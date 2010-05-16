Крымский премьер не против устроить у себя Лас-Вегас

Создание в Крыму специальной игровой зоны является реальным проектом.

Об этом заявил глава Совета министра Крыма Василий Джарты в эфире телеканала ICTV.

"Я положительно отношусь к отдельной специальной игровой зоне, чтобы развивалась экономика на депрессивных территориях", - подчеркнул он.

"Это строительство гостиниц, это новые рабочие места", - добавил Джарты.

Кроме того, комментируя вопрос о строительстве моста через Керченский пролив между Россией и Украиной, премьер автономии, ссылаясь на президента РФ Дмитрия Медведева, заявил, что этот мост будет построен до 2014 года.

Также Джарты, отвечая на вопрос о крымских пляжах, отметил: "Мы хотим, чтобы пляжи, в рамках закона, были для людей".

Украинская правда