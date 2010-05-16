Крымский премьер не против устроить у себя Лас-Вегас
20:00, 16 мая 2010Общество
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Мост через Керченскую уже к 2014 году?
Создание в Крыму специальной игровой зоны является реальным проектом.
Об этом заявил глава Совета министра Крыма Василий Джарты в эфире телеканала ICTV.
"Я положительно отношусь к отдельной специальной игровой зоне, чтобы развивалась экономика на депрессивных территориях", - подчеркнул он.
"Это строительство гостиниц, это новые рабочие места", - добавил Джарты.
Кроме того, комментируя вопрос о строительстве моста через Керченский пролив между Россией и Украиной, премьер автономии, ссылаясь на президента РФ Дмитрия Медведева, заявил, что этот мост будет построен до 2014 года.
Также Джарты, отвечая на вопрос о крымских пляжах, отметил: "Мы хотим, чтобы пляжи, в рамках закона, были для людей".
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