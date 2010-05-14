На выходные синоптики прочат сильные дожди с грозами

Укргидрометцентр на 15-17 мая прогнозирует сильные дожди и грозы на значительной части территории страны.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, который разослал штормовое предупреждение, 15 мая на большей части территории страны грозы, днем в западных областях отдельные порывы ветра 15-20 м/с.

16 мая в западной части сильные дожди, в Карпатском регионе - очень сильные; 17 мая в Карпатах сильный дождь, на высокогорье возможен мокрый снег. В Украине грозы, в отдельных районах град, порывы ветра и шквалы 15-22 м/с.