На выходные синоптики прочат сильные дожди с грозами
14:20, 14 мая 2010Общество
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Разослали штормовое предупреждение
Укргидрометцентр на 15-17 мая прогнозирует сильные дожди и грозы на значительной части территории страны.
Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, который разослал штормовое предупреждение, 15 мая на большей части территории страны грозы, днем в западных областях отдельные порывы ветра 15-20 м/с.
16 мая в западной части сильные дожди, в Карпатском регионе - очень сильные; 17 мая в Карпатах сильный дождь, на высокогорье возможен мокрый снег. В Украине грозы, в отдельных районах град, порывы ветра и шквалы 15-22 м/с.
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