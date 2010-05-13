В Сумах на ходу загорелась маршрутка с пассажирами

Сегодня утром в Сумах во время движения загорелось маршрутное такси. Никто из пассажиров не пострадал.

Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью Управления ГАИ ГУ МВД Украины в Сумской области, предварительная причина возгорания – короткое замыкание. На место происшествия выезжали две автоцистерны МЧС, которые на тушение огня потратили около 300 литров пеногасительной смеси.

В огне значительно пострадал моторный отсек микроавтобуса. Предварительный ущерб составляет более 200 тыс. грн.

По словам пассажиров, ехавших в этой маршрутке, запах гари был слышен задолго до появления огня, но водитель длительное время отказывался остановить маршрутку и выпустить пассажиров в неположенном месте.